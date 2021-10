Synode is volgens Praagse kardinaal ‘voorbereiding op concilie’

Praag

De door paus Franciscus uitgeroepen synode over de rol en inspraak van leken in de Rooms-Katholieke Kerk is volgens de aartsbisschop een poging van paus Franciscus om ‘de kerk op bepaalde veranderingen voor te bereiden’. Hij schrijft dat in een ‘Woord bij de opening van de Synodale Weg’.

Volgens de 78-jarige Duka had het college van kardinalen voorafgaand aan het conclaaf van 2013, dat Franciscus tot paus koos, gevraagd ‘bepaalde aspecten van een noodzakelijke hervorming van het kerkelijk leven’ in gang te zetten.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat geldt als een hervormingsconcilie, is het aantal rooms-katholieke gelovigen wereldwijd verdubbeld. Paus Franciscus is na de Amazonesynode in 2019 volgens Duka ‘tot het inz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .