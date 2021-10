Poolse regering ziet na kritiek af van aankoop ‘mobiele veldaltaren’

Warschau

In de tot misaltaar uitklapbare koffers bevinden zich onder meer een kruis, kaarsen, flessen voor wijn en water en een liturgisch gewaad in camouflagekleuren.

Veertig zouden er dit jaar nog gekocht worden, 260 andere in 2022, melden Poolse media. De Poolse krant Fakt schat het bedrag dat ermee gemoeid is op 'enkele honderdduizenden Poolse zloty’s', omgerekend vele tienduizenden euro’s. Dit bedrag was mede zo hoog omdat het om ‘een prioriteitsaankoop middels een versnelde procedure’ zou gaan.

Van de zijde van de oppositie kwam er na het uitlekken van het plan direct kritiek. ‘De regering heeft geen geld voor artsen, verplegers en onderwijzers’, zei de linkse politicus Krzystof Smiszek, ‘maar wel voor religieuze voorwerpe..

