Poolse bisschoppen klagen in Vaticaan over ‘disproportionele straffen’ voor bisschoppen die misbruik toedekten

De Poolse rooms-katholieke bisschoppen klagen in het Vaticaan over de zwaarte van de straffen voor bisschoppen die misbruik toedekten. Ondertussen loopt het aantal priesterstudenten in Polen zienderogen achteruit: het afgelopen jaar meldden zich 20 proceent minder nieuwe priesterstudenten.

Rome

Het was een schokkend bericht. Het aantal nieuwe priesterstudenten in Polen is dit jaar twintig procent lager dan vorig jaar. En dat in het land van Johannes Paulus II dat jarenlang gold als ‘priesterfabriek’ en in een katholieke kerk die door veel, met name behoudende katholieken, decennialang gezien werd als modelkerk.

Bij de bisdommen en mannelijke religieuze ordes en congregaties meldden zich 356 nieuwe seminaristen. Vorig jaar waren dat er nog 441. Vier bisdommen en negentien congregaties hadden helemaal geen nieuwe priesterstudent.

Hoewel de voorzitter van de rectoren van Poolse grootseminaries tegenover het persbureau KAI die achteruitgang vooral wilde wijten aan ‘het gebrek aan geschikte rolmodellen in het ouderlijk huis’..

