In rooms-katholiek Nederland moet de synodaliteitsmotor nog op gang komen

Rome

Paus Franciscus heeft de bisschoppen opgeroepen om alle 1,3 miljard gedoopte katholieken ter wereld een stem te geven. Het nadenken over welke plaats en actieve rol katholieke lekengelovigen kunnen spelen in het doen, denken en handelen van de kerk - in katholieke termen ‘synodaliteit’ genoemd - moet volgens de paus niet alleen plaatsvinden in het Vaticaan, episcopale paleizen of theologische faculteiten.

De ‘top-down-cultuur’ wordt dus omgedraaid en het hele, twee jaar durende proces gaat ‘bottom-up’, van lokaal naar nationaal niveau en daarna van continentaal naar universeel niveau.

Het voorbereidingsdocument zegt uitdrukkelijk dat het doel van de synode niet is om ‘nieuwe documenten te produceren’. Het spreekt over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .