Opnieuw stapt een prominente anglicaanse bisschop over naar de Rooms-Katholieke Kerk

De voormalige bisschop van Rochester in Engeland, Michael Nazir-Ali is overgestapt naar de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is de vierde anglicaanse bisschop binnen twee jaar die deze stap zet.

Londen

De in Pakistan geboren Nazir-Ali werd (72) werd op 29 september opgenomen in de katholieke kerk door het hoofd van het Personele Ordinariaat van Onze Lieve Vrouwe van Walshingham. Deze kerkelijke structuur - een soort bisdom zonder grondgebied - werd in 2011 ingesteld door de toenmalige paus Benedictus XVI. Het geeft anglicanen de mogelijkheid in volledige eenheid met de katholieke kerk te komen, zonder hun anglicaanse tradities en gebruiken te verliezen.

De gehuwde Nazir-Ali, vader van twee kinderen, zal eind oktober door kardinaal Vincent Nichols tot priester gewijd worden. Daarvoor heeft hij speciale toestemming gekregen van het Vaticaan.

Op de website van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie van Engeland en Wale..

