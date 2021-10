China haalt oproep tot gebed voor zieke bisschop van sociale media

Peking

De emeritus-bisschop was volgens de nieuwssite Asianews eerder deze week ‘in kritieke toestand’ in het ziekenhuis opgenomen. Op het sociale mediaplatform werd gelovigen daarom opgeroepen ‘te bidden voor de bisschop en de Heer te vragen bisschop Yang de kracht te geven in zijn strijd tegen ziekte en lijden - dat hij snel moge herstellen!’.

Bisschop Yang, die tijdens de Culturele Revolutie vijftien jaar in de gevangenis en verschillende werkkampen zat, kreeg in 2011 een hartaanval toen hij hoorde dat zijn opvolger drie dagen voor diens wijding was opgepakt.

Yang is geen bisschop van de zogenaamde ‘ondergrondse kerk’, maar heeft volgens Asianews altijd een zekere afstand gehouden van het ‘patriottisme’ van de Chinese Communistische part..

