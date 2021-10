Drie ontvoerde seminaristen in Nigeria vrijgelaten

Kafanchan

De studenten van het seminarie van Christus Koning in Fayit Fadan Kagoma bevonden zich op het moment van de ontvoering in de kapel.

De woordvoerder van het bisdom Kafanchan dankt ‘allen die hebben gebeden voor de spoedige vrijlating van onze seminaristen en voor allen die nog steeds in de handen van hun ontvoerders zijn’. Het aantal ontvoeringen in Nigeria is de afgelopen tijd opvallend toegenomen.

Er is niets bekend over de daders, de omstandigheden van de vrijlating en of er losgeld is betaald. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .