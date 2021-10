Paus vraagt ziekenhuispersoneel: ‘Word niet medeplichtig aan abortussen’

Paus Franciscus heeft ziekenhuispersoneel opgeroepen ‘waakzaam en rechtvaardig’ te zijn in de dienst aan het menselijk leven. Bij abortus gaat het volgens de paus om ‘moord en het is niet toelaatbaar zichzelf tot medeplichtige te maken’.

Vaticaanstad

Paus Franciscus deed zijn uitspraken tijdens een toespraak tot de leden van de Italiaanse vereniging van ziekenhuisapothekers die op audiëntie waren.

De dienst aan het menselijk leven kan volgens de paus ‘leiden tot het inroepen van gewetensbezwaren’ en Franciscus keerde zich tegen een mogelijk verbod erop. Gewetensbezwaren staan volgens Franciscus ‘niet gelijk aan ontrouw, maar juist aan trouw aan uw beroep, mits het met geldige redenen wordt beargumenteerd’.

Tegelijkertijd riep hij op tot meer steun voor de betroffen vrouwen, zodat zij niet over abortus als oplossing hoeven te denken, omdat het in werkelijkheid geen oplossing is’. Volgens Franciscus ‘stuurt het leven na twintig of dertig jaar de rekening en dan moet je ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .