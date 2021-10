Aparecida

Met name het ruimer toestaan van vuurwapenbezit beziet de kerk kritisch. ‘Een geliefd vaderland (pátria amada) kan geen bewapend vaderland (pátria armada) zijn’, preekte aartsbisschop Orlando Brandes met een woordspeling, onder applaus. De term ‘pátria amada’ komt uit het Braziliaanse volkslied en wordt door Bolsonaro als politieke slogan gebruikt. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten gebruikt hij graag als symbool het imiteren van het vasthouden van een geweer. Het feest van Aparecida brengt jaarlijks duizenden pelgrims op de been. Bolsonaro kwam zelf ook. Volgens de aartsbisschop mogen ‘in een geliefd vaderland onschuldige kinderen niet worden opgevoed tot wapen-kinderen’. Dat was een verwijzing naar Bolsonaro. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .