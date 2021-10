Biden bezoekt paus in aanloop naar klimaattop Glasgow

Het Witte Huis meldt dat de president, die katholiek is, met de paus mogelijke samenwerkingen wil bespreken bij de aanpak van zaken als de coronapandemie en klimaatverandering.

De Amerikaanse president Joe Biden en first lady Jill Biden gaan 29 oktober op audiëntie bij paus Franciscus in het Vaticaan. Biden woont op 30 en 31 oktober ook nog een G20-top bij in Italië.

Biden reist later door naar de Schotse stad Glasgow waar hij op 1 en 2 november de klimaattop COP26 bijwoont.