Misbruik: priesters die vasthouden aan biechtgeheim zijn strafbaar volgens Franse minister

Parijs

Dinsdag had Darmanin de aartsbisschop wegens zijn uitspraken op zijn ministerie ontboden. De Moulins-Beaufort zei vorige week op de Franse nieuwszender France Info: ‘Het biechtgeheim dringt zich aan ons op en is belangrijker dan de wetten van de Republiek’. Hij reageerde op een van de 45 adviezen van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de Franse katholieke kerk. Die vond dat het biechtgeheim in het geval van seksueel misbruik door de kerk zou moeten worden opgeheven.

Enkele minuten nadat Darmanin de aartsbisschop had ontvangen noemde hij het in het parlement ‘een lang en vruchtbaar gesprek’. Hij prees ‘de moed’ van de katholieke kerk om het probleem van het misbruik nu recht in de ogen te kijken. Toch is ..

