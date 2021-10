Ontvoeringen en gewonden bij aanval op priesterseminarie in Nigeria

Vorig jaar maart gingen christenen in de Nigeriaanse hoofdstad massaal de straat op tijdens een door de katholieke bisschoppen afgekondigde dag van vasten en gebed voor de veiligheid in het land en de door de terroristenorganisatie Boko Haram uitgevoerde moorden en de ontvoeringen.Â

Abuja

Volgens de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood zijn meerdere gewonden vanuit het seminarie in Fayit Fadan Kagoma naar het ziekenhuis gebracht. De aanval lijkt volgens de alarmerende hulporganisatie ‘het beeld te bevestigen dat christenen in Nigeria het slachtoffer zijn van een proces van etnische zuivering’.

Afgelopen 1 oktober organiseerde Kerk in Nood een webinar tijdens welke ‘diverse sprekers bevestigden dat het geweld niet alleen te wijten is aan ‘botsingen’ tussen Fulani moslimherders en christelijke boeren over het gebruik van het land’.

Bisschop Wilfred Anagbe van het Nigeriaanse bisdom Makurdi verklaarde er: ‘Het gaat niet alleen om kwesties van begrazing: voor mij is dit een godsdienstoorlog’. Moslims proberen er ‘zorgvu..

