Misbruikslachtoffers kunnen Vaticaan niet aanklagen, zegt Mensenrechtenhof

Straatsburg

Volgens de rechters van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gelden voor de Heilige Stoel dezelfde immuniteitsregels als voor andere staten. Daarom kan het Vaticaan niet aangeklaagd worden voor misbruik door priesters in parochies, bisdommen of andere katholieke instellingen of organisaties. Dit geldt ook wanneer bisschoppen of andere oversten misbruik door hun priesters of geestelijken niet hebben gemeld.

De klagers, die allen zeggen als kind door katholieke priesters zijn misbruikt, hadden in 2011 al van de Belgische rechter in Gent hetzelfde negatieve antwoord gekregen met dezelfde argumentatie. Ook in hoger beroep en tijdens een daaropvolgend cassatieberoep werd hun verzoek door de Belgische justitie afgeweze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .