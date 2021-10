Waarom óók de herziene bijbelvertaling niet zal voldoen voor de katholieke liturgie

Rooms-katholieke bijbelkenners hebben een bijdrage geleverd aan de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling - de NBV21. Best bijzonder, want de Rooms-Katholieke Kerk zal de vertaling nooit in haar liturgie gaan gebruiken. Marc Heemels, pastoor in Limburg en docent Bijbelwetenschappen aan de priesteropleiding Rolduc legt uit waarom. ‘Het is zonde.’