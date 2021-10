Paus wil dankzij Synode geen andere kerk, maar wel dezelfde kerk anders

Paus Franciscus heeft zaterdag in Rome de Bisschoppensynode over synodaliteit geopend. Dat is een twee jaar durend proces waarmee paus Franciscus de kerk wil hervormen, door na te denken over de positie van leken in de kerk, en hoe zij meer zeggenschap kunnen krijgen. De paus vraagt katholieken om eenheid, moed en actieve deelname.