Paus zal kerkvader Irenaeüs als kerkleraar en ‘leraar van de eenheid’ uitroepen

Vaticaanstad

Ireneüs van Lyon (ca. 140-202) zal zo de 37e Doctor universae ecclesiae (’Leraar van de Universele Kerk’) worden. Paus Franciscus deed zijn aankondiging donderdag tijdens een audiëntie met een groep rooms-katholieke en orthodoxe theologen.

Deze theologen zijn verenigd in een oecumenische dialooggroep die de naam Sint-Ireneüs draagt. Deze theoloog en bisschop geldt als een ‘Griekse kerkvader’ want afkomstig uit het Oosten - hij werd geboren in Smyrna, in het huidige Turkije - maar werd in 177 de bisschop van Lyon in de Westerse Kerk. Paus Franciscus prees Ireneüs die ‘uit het Oosten kwam maar zijn bisschops..

