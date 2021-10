Veel christenen lijken door corona de gemeenschapszin kwijt te zijn geraakt

De bezoekers van het eetcafé ‘De 7e hemel’ (!) aan het Grote Kerkhof in Deventer – type stoere mannen met een biertje in de hand – trokken vorige maand massaal hun smartphone uit de zak om een wonderlijke optocht vast te leggen. Een bonte stoet van bisschoppen, kerkleiders en priesters trok door de binnenstad voor de wijding van de nieuwe oudkatholieke aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet. ‘Is dit voor een filmopname of echt?’, vroeg een verwonderde voorbijganger.

Het is nog niet zo lang geleden dat op deze openbare vertoning van mijters en kazuifels stevige sancties hadden kunnen volgen. ‘De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke plechtigheden niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen of daar wa..