Merkel prijst de paus bij afscheid

Angela Merkel pleitte tijdens een interreligieuze ontmoeting in Rome voor samenwerking tussen volkeren en godsdiensten om de ‘nieuwe uitdagingen’ van de mensheid aan te kunnen gaan. Bij haar ‘afscheidsbezoek’ prees ze paus Franciscus voor diens bijdragen aan de strijd voor het klimaat en het denken over interreligieus samenleven.

Rome

‘Alleen zij die vrede zoeken, zullen vrede kunnen vinden, hoe langzaam en moeilijk deze zoektocht ook is’, zei Merkel tegenover de verzamelde religieuze leiders in de Italiaanse zomerzon vlak voor het Colosseum. De toespraak van Merkel klonk als de erfenis die zij wil nalaten na haar aflopende, zestien jaar durende regeerperiode. ‘Zonder respect voor elkaar, voor andersdenkenden en andersgelovigen kunnen we niet leven in verscheidenheid en in vrede.’

Merkel was uitgenodigd door de rooms-katholieke gemeenschap van Sant’Egidio, die sinds 1987 jaarlijks een interreligieuze vredesontmoeting organiseert. ‘In de loop der jaren ben ik altijd getroffen door de boodschap van vrede die tot de mensheid wordt gericht, een boodschap van vrede die ..

