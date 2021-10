Vaticaans tribunaal spreekt twee priesters vrij van misbruik op Vaticaans grondgebied

Misdienaars in de Sint-Pieter in Rome, leerlingen van het kleinseminarie Sint Pius X.

Vaticaanstad

Hoewel er tussen de leerling en zijn zeven maanden oudere mentor van het Vaticaanse kleinseminarie volgens de rechters ‘seksuele betrekkingen, van uiteenlopende aard en intensiteit’ waren is er ‘geen bewijs dat het slachtoffer werd gedwongen’. Beiden waren als leerling aan het kleinseminarie verbonden en deden dienst als misdienaars bij pausmissen in de Sint-Pieter.

De 29-jarige, inmiddels tot priester gewijde mentor is daarom vrijgesproken. Het Vaticaanse Openbaar Ministerie had zes jaar gevangenisstraf geëist, en het slachtoffer wilde 500.000 euro smartengeld, maar volgens de rechter zaten er tegenstrijdigheden in de verklaringen van het zelfverklaarde slachtoffer. De seksuele relatie tussen beiden, die van 2006 to..

