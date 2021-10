Omvang van kindermisbruik schokt Franse katholieke kerk

In Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 216.000 Fransen als kind seksueel misbruikt door priesters, mannelijke of vrouwelijke religieuzen. Dat blijkt uit het in Parijs gepresenteerde rapport van de onafhankelijke commissie die op verzoek van de katholieke kerk onderzoek deed.

Parijs

De cijfers zijn schrikbarend: als je het misbruik van minderjarigen door katholieke, betaalde of vrijwillige, leken in kerkelijke instellingen als scholen of jeugdorganisaties meetelt, kom je zelfs op 330.000 slachtoffers. Het cijfer is hoger dan iedereen de afgelopen jaren voor mogelijk hield.

De onderzoekscommissie van 21 specialisten van verschillende wetenschappelijke disciplines legt een stevig rapport van 485 pagina’s op tafel, begeleid door meer dan tweeduizend pagina’s aan vooral wetenschappelijke bijlagen. Het onderzoek van de commissie betrof de zeventig jaar tussen 1950 en 2020 en duurde twee en een half jaar.

