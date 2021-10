Duizenden misbruikslachtoffers door Franse katholieke geestelijken: ‘Misbruik ligt nog niet achter ons’

Parijs

In totaal is vier procent van het seksueel misbruik in Frankrijk gepleegd door priesters. Dat aantal loopt op tot zes procent als ook misbruik door in de kerk werkende leken wordt meegeteld, bijvoorbeeld in scholen en jeugdverenigingen.

Binnen de Franse kerk komt misbruik uitdrukkelijk vaker voor dan in andere delen van de Franse samenleving, zoals scholen en sportverenigingen. Het is er twee keer zo groot als in het openbare onderwijs, blijkt uit het onafhankelijke onderzoeksrapport van de commissie Sauvé, dat dinsdag werd gepresenteerd.

Na het misbruik in gezinnen, families en vriendenkringen, is de ka..

