Onderzoeksrapport meldt duizenden misbruikslachtoffers door Franse katholieke geestelijken

In Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 216.000 Fransen als kind seksueel misbruikt door priesters, mannelijke of vrouwelijke religieuzen. Dat blijkt uit het in Parijs gepresenteerde rapport van de onafhankelijke commissie die op verzoek van de katholieke kerk onderzoek deed. Er schort, zegt het rapport, structureel nogal wat in de leer en de praktijk van de kerk.