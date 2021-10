Katholieke Wereldjongerendagen begin augustus 2023

De rooms-katholieke Wereldjongerendagen worden van 1 tot 6 augustus in Lissabon gehouden. Kardinaal Manuel Clemente, de aartsbisschop van de Portugese hoofdstad, maakte maandag de definitieve data bekend.

Paus Franciscus tijdens de Wereldjongerendagen in 2019 in Panama.

Lissabon

De locatie voor het grootste evenement ter wereld was al sinds de vorige Wereldjongerendagen in Panama in 2019 bekend, maar de precieze data nog niet. Het evenement werd al een jaar vooruitgeschoven naar 2023. Clemente zei te hopen dat ‘de 22 maanden die ons nog van de Wereldjongerendagen scheiden een tijd van evangelisatie voor allen mag zijn’. <

