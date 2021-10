Religieuze leiders doen dringende oproep in Rome: maak van deze tuin geen woestijn

Meer dan dertig leiders van verschillende religies roepen de internationale gemeenschap op klimaatactie te ondernemen. Zij ondertekenden daartoe in het Vaticaan samen met enkele wetenschappers een krachtige oproep. Zij doen het morele appel in aanloop naar de klimaattop COP26 die begin november in Glasgow wordt gehouden.

Vaticaanstad

‘Toekomstige generaties zullen het ons nooit vergeven als we de kans missen om ons gemeenschappelijke huis te beschermen’, staat er in de verklaring die door paus Franciscus is aangeboden aan Alok Sharma, de voorzitter van de COP26, en de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Luigi Di Maio. ‘We hebben een tuin geërfd: we mogen onze kinderen geen woestijn nalaten.’

De uitzonderlijke interreligieuze ontmoeting in het Vaticaan was georganiseerd in samenwerking met de ambassades van Groot-Brittannië en Italië bij de Heilige Stoel. Er gingen gedurende meerdere maanden online-ontmoetingen tussen religieuze leiders en wetenschappers aan vooraf.

De ondertekenaars vertegenwoordigen stromingen uit het christendom, de isla..

