Aartsbisschop Jedraszewski van Krakau bij paus aangegeven wegens toedekken misbruik

De Poolse priester Tadeusz Isakowicz-Zaleski heeft namens slachtoffers van de in 2019 overleden aartsbisschop Julius Paetz een vijf pagina’s tellende brief naar paus Franciscus gestuurd. Daarin beschuldigt hij de toenmalige hulpbisschop, die inmiddels aartsbisschop is van het grootste bisdom van Polen, van het toedekken van misbruik van meerdere seminaristen in Poznan door de toenmalige aartsbisschop van diezelfde stad.

Het document toont aan dat Jedraszewski, die van 1997 tot 2012 hulpbisschop was, minstens in 1999 al geïnformeerd was over het door Paetz begane seksueel misbruik van zijn eigen priesterstudenten. Het betrof seksfeesten in het aartsbisschoppelijk paleis tegenover het priesterseminarie. Voordat Jedraszewski ..

