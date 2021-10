Paus vraagt Amerikaanse gouverneur om gratie voor ter dood veroordeelde

Washington

Het verzoek van de paus is door de pauselijk nuntius in Washington per brief gericht aan gouverneur Michael Parson. ‘Dit verzoek is niet gebaseerd op de feiten en omstandigheden van zijn misdaden: wie kan beweren dat zware misdaden als de zijne geen zware straffen verdienen?’, schrijft aartsbisschop Christophe Pierre. ‘Ook is dit verzoek niet slechts gebaseerd op de twijfelachtige intellectuele capaciteit’ van de inmiddels 61-jarige Ernest Johnson, schrijft hij.

Vorige maand oordeelde het hoogste gerechtshof in Missouri dat de doodstraf uitgevoerd moet worden omdat Johnson 'niet kon aantonen dat hij verstandelijk gehandicapt is'. Johnson doodde in 1994 bij een roofoverval op een benzinepomp in Columbia drie mensen.

De paus wil..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .