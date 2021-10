Waarom katholieken meer op hebben met vaccinatie en de coronapas dan protestanten

‘Rooms-katholieken zijn op alle vlakken strenger voor niet-gevaccineerden dan andere christenen’, meldde deze krant enkele dagen geleden. ‘Behalve dat onder deze groep meer steun is voor de coronapas, vindt ook ruim de helft van de katholieken dat gevaccineerden voorrang moeten krijgen in het ziekenhuis.’ En het werd nog steviger: 64 procent van de katholieken vindt dat ongevaccineerden andere kerkgangers in gevaar brengen (50% voor protestanten). Eveneens 64 procent vindt de coronapas in de horeca logisch, tegenover 50 procent van alle kerkgaande Nederlanders.

Ondanks alle theologisch-oecumenische toenad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .