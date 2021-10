Katholieke kerkbezoeker in Polen steeds rechtser

De afgelopen vier jaar is het aantal Polen dat regelmatig naar de kerk gaat, sterk gedaald bij katholieken die op de oppositie stemmen. Bij stemmers op de regerende rechts-nationalistische PiS is de kerkgang gelijk gebleven.

Een katholieke viering in Warschau.

Warschau

Slechts een derde (36 procent) van de Polen die op de drie linkse en centrumpartijen van de oppositie stemmen, gaat regelmatig naar de kerk. Vier jaar geleden was dat nog 52 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Poolse krant Gazeta Wyborcza.

Van de stemmers op de rechts-nationalistische PiS gaat echter 79 procent regelmatig naar de kerk. Dat cijfer is gelijk gebleven in vergelijking met vier jaar geleden.

Tot regelmatige kerkgangers werden in het onderzoek mensen gerekend die minstens een of twee keer per maand naar de kerk gaan.

Van de Poolse bevolking rekent rond de 90 procent zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, maar het vertrouwen van de Polen in de Katholieke Kerk is de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

Een..

