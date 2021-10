Duitse bisschop pleit voor ‘nieuwe vormen van het priesterambt’

Osnabrück

Naast deze door Bode gewenste nieuwe vormen wil hij ook dat over de wijding van vrouwen verder gepraat wordt. Bode deed zijn uitspraken in een gesprek met het persbureau EPD.

‘Ik kan de huidige 72 fusieparochies in mijn bisdom niet omvormen tot gigantische structuren omdat ik nog maar tien priesters heb’, zei Bode, die bovendien vice-voorzitter is van de Duitse bisschoppenconferentie.

Over de vraag of vrouwen tot het priesterambt toegelaten kunnen worden wil Bode dat Rome opheldert of op dit punt een pluraliteit binnen de wereldkerk mogelijk is. Volgens Bode is de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen voor de geloofwaardigheid van de kerk in de Duitse situatie van het grootste belang.

Bode doet zijn uitspraken op de voo..

