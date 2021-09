Transgenders in seminaries ontdekt: ‘Vraag om DNA-test’

De rooms-katholieke bisschoppen in de Verenigde Staten hebben het advies gekregen DNA-tests of medische onderzoeken te eisen om transgenders uit priesterseminaries te kunnen weren. Dit gebeurde nadat meerdere transgenders in seminaries waren ontdekt.

New York

Dat schrijft bisschop Jerome Listecki, het hoofd van de commissie voor kerkelijk recht van de bisschoppenconferentie, in een interne memo aan zijn medebisschoppen. De brief werd gepubliceerd door de katholieke nieuwssite CNA.

Hij spreekt over ‘gevallen waarbij een vrouw die onder een getransgenderde identiteit, zonder dat dat bekend was, was toegelaten tot het seminarie of tot een opleidingshuis van een instituut voor gewijd leven’.

‘In geen van de gevallen wezen de medische of psychologische rapporten op vroegere behandelingen of relevante operaties’, schrijft de bisschop. ‘Gelukkig werd elk geval ontdekt voordat een wijding plaatsvond’, voegde hij eraan toe.

‘Sommige leden van de commissie wezen erop dat een bissch..

