Paus Franciscus vraagt om vergeving voor fouten bij evangelisatie in Mexico

Mexico-Stad

Franciscus deed zijn uitspraken in een aan de Mexicaanse bisschoppen geadresseerde brief ter gelegenheid van de 200e verjaardag van de Mexicaanse onafhankelijkheid. Het jaar 2021 is eveneens de 500e verjaardag van de inname van de hoofdstad van de Azteken, Tenochtitlan, door de Spaanse overheerser.

De pauselijke brief werd door aartsbisschop Rogelio Cabrera Lopez voorgelezen tijdens een persconferentie van de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador. Deze had meermaals op excuses aangedrongen.

De paus wees op de noodzakelijkheid van ‘de erkenning van de pijnlijke fouten die in het verleden zijn gemaakt’. ‘Om die reden hebben ikzelf en mijn voorgangers meermaals om vergeving gevraagd voor de sociale en persoonli..

