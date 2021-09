Franse monniken op heterdaad betrapt bij in brand steken van 5G-zendmasten

Twee monniken van een Frans klooster zijn door de politie opgepakt omdat zij 5G-zendmasten in brand hebben gestoken. De kapucijnen deden dat naar eigen zeggen om ‘de bevolking te beschermen tegen schadelijke effecten’.

Het traditionalistische klooster van Sint-Franciscus in het Franse dorp Villié-Morgon. (beeld Facebook @couventsaintfrancois )

Lyon

De monniken werden vorige week door de politie op heterdaad betrapt bij een brandpoging. De twee kapucijnen van 39 en 40 jaar bekenden een dag eerder ook al een zendmast enkele kilometers verderop te hebben aangestoken.

Tegenover de regionale tv-zender France 3 Rhône uitte een verantwoordelijke van het klooster zijn ‘ontzetting en verdriet over de fout’ van de twee medebroeders. Tegenover de lokale krant Le Progrès zei de woordvoerder dat het een ‘geïsoleerde actie en een jeugdfout’ betrof.

Beide monniken zijn lid van een traditionalistisch klooster in Villié-Morgon in de Beaujolais-streek in de buurt van Lyon. Volgens de tv-zender staan zij ‘bekend vanwege hun verzet tegen elke vorm van moderniteit en technologische ov..

