Bisdom Roermond dringt aan op vaccinatie bij priesters en pastoraal werkenden

Roermond

In een aan priesters en andere pastoraal werkenden in het bisdom Roermond verstuurde brief, waarvan deze krant kennis heeft kunnen nemen, wijst Maessen op ‘de lage vaccinatiegraad voor het corona-vaccin in Limburg’. Vanwege ‘de specifieke zending die we als werkers in het pastoraat hebben’ wijst hij op het belang van vaccinatie. Dit geldt met name ook met het oog op de pastorale zorg voor ‘oudere en kwetsbare mensen’.

‘Uit liefde voor de mensen die aan ons zijn toevertrouwd en natuurlijk ook uit bezorgdheid voor uw eigen gezondheid, zou ik daarom van harte erop willen aandringen dat u zich ook laat vaccineren’, schrijft Maessen die sinds juli in het Limburgse bisdom de taken van bisschop Harrie Smeets waarneemt. Sm..

