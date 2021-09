Bisdom Rotterdam wilde Prinsjesdagviering weren

Het bisdom Rotterdam heeft geprobeerd de interreligieuze Prinsjesdagviering in de H. Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag te laten annuleren. Dit gebeurde met beroep op kerkelijke coronaregels en ‘bedenkingen’ bij interreligieuze vieringen.

(beeld nd)

Vertegenwoordigers van christelijke kerken spreken tijdens de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in 2018.

Den Haag

De interreligieuze Prinsjesdagviering wordt al meer dan twintig jaar in Den Haag gehouden. Aan de viering nemen bewindspersonen, kamerleden, ambassadeurs en vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen deel, net als kinderen van scholen uit de regio.

Normaal gesproken vindt de viering in de protestantse Grote of Sint-Jacobskerk plaats. Vorig jaar werd deze echter ook al verplaatst naar de nabijgelegen rooms-katholieke H. Jacobus de Meerdere kerk, eveneens op loopafstand van het Binnenhof. De koning spreekt namelijk net als vorig jaar de troonrede uit in de Grote Kerk.

Dit jaar heeft het bisdom Rotterdam het houden van deze viering echter geprobeerd te voorkomen. In eerste inst..

