Staan kerk en wereld echt lijnrecht tegenover elkaar?De paus heeft Johannes 3:16 gelezen en ziet dat anders

Eeuwenlang vielen kerk en ‘wereld’ in grote delen van Europa vrijwel samen. Nu plaatst de ontkerkelijking westerse christenen voor nieuwe uitdagingen. Als reactie plaatsen sommigen kerk en ‘wereld’ vrijwel diametraal tegenover elkaar. Dat is een valkuil, meent de meer inclusief denkende paus Franciscus.

Het is in sommige kerkelijke kringen gebruikelijk (geworden) op negatieve wijze over ‘de wereld’ te spreken. Deze spreekwijze wordt geïnspireerd door de johanneïsche teksten in het Nieuwe Testament, met name het evangelie volgens Johannes. Deze gebruiken graag duale beelden en tegenstellingen: binnen/buiten, donker/licht, verloren/gevonden. De ‘wereld’ wordt er soms als tegenhanger van de boodschap van Jezus en van Gods heilsplan gepresenteerd.

Maar dat is slechts één accent binnen het geheel van het Nieuwe Testament. In andere teksten zijn genuanceerdere stemmen te horen. De synoptische evangeliën – Marcus, Matteüs en Lucas – zeggen overduidelijk dat het rijk Gods nu al aanwezig is – in de wereld dus. Dat rijk is groeiende in deze ..

