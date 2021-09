Paus: preek niet langer dan tien minuten

Omdat gelovigen ‘na acht minuten hun aandacht verliezen’, moeten katholieke geestelijken volgens paus Franciscus maximaal tien minuten preken, ‘tenzij de preek heel interessant is’. In zulke uitzonderlijke gevallen dan tot maximaal vijftien minuten.

Paus Franciscus groet enkele vrouwelijke religieuzen na zijn toespraak in de Sint-Martinuskathedraal van Bratislava.

Bratislava

Franciscus zei dat maandag in de Slowaakse hoofdstad Bratislava ten overstaan van de Slowaakse bisschoppen, priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en catechisten. Zijn uitspraken stonden niet in de vooraf voorbereide en aan journalisten uitgedeelde tekst. ‘Ik maak me zorgen’, gaf de paus als verklaring voor zijn ingelaste woorden.

‘Laten we denken aan de gelovigen die preken van veertig of vijftig minuten moeten aanhoren, over onderwerpen die ze niet begrijpen, die hen niet raken’, hield de paus de geestelijken onder zijn gehoor voor.

‘De mensen moeten vertrekken met een idee, een beeld en iets wat hun hart geraakt heeft’, zei Franciscus zijn eigen docent preekkunde na. Jezus preekte ook met gebruik v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .