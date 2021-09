Paus preekt in Slowakije tegen ‘defensief katholicisme’ en politieke isolatie

In Slowakije waarschuwde paus Franciscus tegen de verleiding je ‘te verschansen in een defensief katholicisme’. Nationale en kerkelijke isolatie brengen niets goeds, vertelde Franciscus de Slowaakse inwoners van ‘het hart van Europa’.

Paus Franciscus in de Sint-Martinuskathedraal in Bratislava.

Bratislava

De Europese kerken moeten ‘nieuwe talen vinden om het geloof door te geven’, vindt paus Franciscus. In de Slowaakse hoofdstad Bratislava noemde hij dat ‘de meest urgente taak’ voor de kerk in Europa. De ‘rijke christelijke traditie’ is namelijk voor veel tijdgenoten in zich seculariserende samenlevingen ‘niet meer dan een herinnering uit het verleden die niet meer spreekt en geen richting kan geven aan levenskeuzen’.

Het christelijk geloof heeft daarom vrijheid en creativiteit nodig, vindt Franciscus. Tijdens zijn toespraak voor Slowaakse bisschoppen, priesters, religieuzen en catechisten, in de Sint-Martinuskathedraal, waarschuwde de paus voor een zelfgenoegzaam christendom.

‘Het centrum van de kerk is niet de kerk.’

