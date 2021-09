Vaticaan bereidt zich voor op vrouwen in de Zwitserse garde

Zürich

De regels om tot de pauselijke Zwitserse garde te kunnen worden toegelaten zijn streng: minstens 1m74 groot, celibatair, Zwitserse nationaliteit, rooms-katholiek, afgestudeerd, tussen de 19 en 30 jaar en van het mannelijk geslacht.

Volgens Zwitserse zondagskranten zal die laatste eis, en daarmee mogelijk ook de eerste, komen te vervallen. De 46 miljoen euro kostende nieuwe kazerne, die in 2027 klaar moet zijn, maakt heel bewust ook de opname van vrouwen mogelijk.

Om de eerste vrouwen te kunnen verwelkomen is nog wel een wijziging van de regels nodig en paus Francisus heeft zich in het openbaar nog niet over de kwestie uitgelaten. In het verleden hebben zich al meermaals vrouwen voor het oudste nog bestaande mili..

