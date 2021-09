Paus ontmoet premier Orbán tijdens bliksembezoek aan Hongarije

Paus Franciscus heeft tijdens zijn bliksembezoek aan Hongarije een ontmoeting gehad met premier Viktor Orbán. De twee zitten niet op een lijn, maar gingen wel met elkaar in gesprek. Dit gebeurde achter gesloten deuren in een museum in Boedapest. Voor de ontmoeting was dertig minuten uitgetrokken, maar duurde uiteindelijk maar een kwartier.

Orbán ziet zichzelf met zijn anti-migratiebeleid als een verdediger van christelijk Europa, terwijl de paus oproept tot steun aan mensen van verschillende religies die oorlog en armoede ontvluchten. De paus heeft daarnaast herhaaldelijk kritiek geuit op landen met een nationalistische en populistische politiek, waar ook Hongarije onder valt.

Dat het bezoek maar zeven uur duurt, wat korter is dan gebruikelijk, wordt door een Orbán-gezinde televisiezender gezien als een manier om de premier ‘te vernederen’. Na Hongarije reist de paus door naar Slowakije, waar hij drie dagen zal blijven.

Foto

Het is niet een officieel pauselijk staatsbezoek. Het hoofd van de katholieke kerk is in Boedapest om een religieus congres af te sluiten. In tegenstelling tot andere bezoeken werd de ontmoeting met Orbán voorafgaand aan hun gesprek niet op televisie uitgezonden. Ook werd er geen fotomoment gehouden, hoewel Orbán op Facebook wel een foto deelde waarop hij de hand van de paus schudt. ‘Ik vroeg paus Franciscus om het christelijke Hongarije niet te laten vergaan’, staat in het bijschrift.

Naast het ongeveer 40 minuten durende gesprek met Orbán staan ook ontmoetingen met Hongaarse bisschoppen, vertegenwoordigers van verschillende christelijke congregaties en leiders van de Joodse gemeenschap op de planning. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad een mis gehouden ter afsluiting van het kerkcongres, die zal worden bijgewoond door Orbán en zijn vrouw. Ongeveer 75.000 mensen hebben zich voor dit evenement aangemeld.