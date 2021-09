Kerkjuriste Myriam Wijlens: ‘De Heilige Geest wordt wel uitgedeeld, maar niet werkzaam gemaakt’

De Nederlandse theologe en kerkjuriste Myriam Wijlens (58) praat in het Vaticaan op het allerhoogste niveau mee over twee zaken die de Rooms-Katholieke Kerk bezighouden en tot vernieuwing nopen: seksueel misbruik en de vraag naar de inspraak van gelovigen in de kerkelijke besluitvorming. ‘De Heilige Geest wordt wel uitgedeeld, maar niet werkzaam gemaakt.’

Afgelopen dinsdag zat ze in het perscentrum van het Vaticaan tegenover de verzamelde internationale journalisten. Ze sprak er namens de Rooms-Katholieke Kerk over de synode die volgende maand wereldwijd van start gaat: een proces van twee jaar, dat door paus Franciscus op gang is gebracht om de kerk te vernieuwen door gelovigen grotere inspraak te geven bij besluitvorming.

Kenners van de Vaticaanse contreien hadden de Nederlandse theologe en kerkjuriste al even op de radar. Afgelopen juni werd ze door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode en in de stuurgroep van deze synode over synodaliteit; daarvóór was Wijlens in 2018 door dezelfde Franciscus al benoemd tot lid van de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van M..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .