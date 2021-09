Vaticaan pareert kritiek rabbijnen op toespraak paus: ‘De Thora wordt niet afgezwakt’

Vaticaanstad

‘De blijvende christelijke overtuiging is dat Jezus Christus de nieuwe weg naar verlossing is’, schrijft Koch. ‘Dit betekent echter niet dat de Thora wordt afgezwakt of niet langer wordt erkend als de ‘weg van verlossing voor Joden’’, voegde hij eraan toe.

Rabbijn Rasson Arousi uit Jeruzalem schreef het Vaticaan op 12 augustus een brief met het verzoek om opheldering over uitspraken die Franciscus een dag eerder had gedaan tijdens een catechetisch commentaar op een bijbelse brief van de apostel Paulus. Arousi is binnen het Israëlische grootrabbinaat verantwoordelijk voor de relaties met de Katholieke Kerk.

positieve uitspraken

Volgens hem suggereerde Franciscus dat de joodse wet had afgedaan en het ch..

