Paus Franciscus doet er alles aan zodat de Hongaarse regering geen goede sier maakt met zijn komst

Hongaarse officials blijven in alle media opgewekt zeggen hoe bijzonder het bezoek van paus Franciscus aan de hoofdstad Boedapest is. Maar Franciscus zal zondag slechts zes uur op Hongaarse bodem te vinden zijn. Het is alsof Franciscus solidair wil zijn met de vluchtelingen die door de regering van Viktor Orban bij de grens worden tegengehouden.