Vaticaan wil ‘een andere toekomst voor de kerk’ dankzij inspraak van gelovigen

Hoe krijgen alle katholieke kerkleden een stem in hun kerk? Paus Franciscus wil dat de Rooms-Katholieke Kerk daar wereldwijd twee jaar lang gaat nadenken. In Rome zijn hiervoor dinsdag een werkdocument en een handboek voor lokale bisdommen gepresenteerd. ‘We staan aan het begin van een leerproces’, zegt de Nederlandse theologe Myriam Wijlens in Rome.

Het werkdocument voor de wereldwijde rooms-katholieke synode over synodaliteit. (beeld nd)

Vaticaanstad

‘Synodaliteit’ is het toverwoord voor de kerk van morgen, vindt paus Franciscus. Het gaat over de vraag hoe alle leden van de katholieke kerk medeverantwoordelijkheid dragen.

Twee jaar lang moet er gewerkt worden. Dinsdag werd tijdens een persconferentie in Rome een eerste werkdocument gepresenteerd, samen met een handboek om bisdommen over de hele wereld te helpen met de thematiek aan de slag te gaan. De bedoeling is dat iedereen, tot in de verste uithoeken van de aardbol en de meest onzichtbare delen van het parochiële leven, moet kunnen meepraten over de vraag hoe iedereen in de toekomst structureel zal moeten kunnen meepraten. Ook niet-katholieken zijn uitgenodigd mee te doen.

‘We leren synodaliteit door het te do..

