Conservatief verzet tegen liberale koers in Duitsland

Regensburg

De Duitse Synodale Weg, in 2019 gestart als antwoord op de misbruikschandalen in de Duitse katholieke kerk, heeft wegens de coronapandemie een lastige start gekend. Toch zijn de werkgroepen over de vier deelthema’s inmiddels flink op stoom.

Van 30 september tot 2 oktober komen de meer dan tweehonderd deelnemers van de Synodale Weg in Frankfurt bij elkaar. Dan zullen zij over de teksten spreken die de vier deelfora hebben voorbereid. Deze hebben over de vier thema’s gepraat waarvan de Duitse bisschoppen en het nationale lekenforum ZdK vinden dat deze een geloofwaardig spreken van de kerk in de huidige samenleving in de weg staan. Dit betreft de seksuele moraal, de levensvorm van priesters, de plaats van vrouwen in..

