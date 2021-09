Spaanse bisschop stapt op wegens relatie met schrijfster van erotische romans

Barcelona

De 52-jarige Novell was acht jaar bisschop van het Catalaanse bisdom Solsona en een van de jongste rooms-katholieke bisschoppen van Europa.

Volgens de Spaanse krant El País werkt de gescheiden moeder van twee kinderen als psycholoog en is ze schrijfster van meerdere erotische romans. Verschillende bronnen hebben dat aan Spaanse media bevestigd, maar de 38-jarige vrouw zelf heeft via haar familie laten weten geen commentaar te geven en ook geen interviews. De bisschop verdween enkele weken voor zijn ontslag plotseling van de radar. Volgens Spaanse media zoekt hij momenteel werk in de Catalaanse stad Manresa, de woonplaats van de psychologe.

De bisschop die de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging actief steunt, voerde in ..

