Ook zonder vaccin mag je toch de paus zien in Slowakije

Paus Franciscus ontving op 14 december 2020 de minister-president van Slowakije, Zuzana Caputova in het Vaticaan. Zij zal hem op 12 september in de Slowaakse hoofdstad Bratislava ontvangen.

Bratislava

De bisschoppen hebben besloten dat ook van het coronavirus genezen personen en mensen die een negatieve test kunnen overleggen, toegang kunnen krijgen tot de publieke optredens van paus Franciscus. Deze brengt vanaf zondag 12 september een vierdaags bezoek aan het land, nadat hij een zes uur durend bliksembezoek aan de Hongaarse hoofdstad Boedapest zal hebben gebracht.

Maar vorige week hadden zich nog maar 33.000 gelovigen aangemeld voor de verschillende manifestaties, een aantal dat lager is dan werd verwacht. In Slowakije is op dit moment 40 procent van de bevolking volledig ingeënt tegen het coronavirus.

De bisschoppen publiceerden onlangs een herderlijke brief met de oproep tot ‘actieve deelname’ aan het bezoe..

