Vooraanstaande anglicaanse bisschop wordt rooms-katholiek

Londen

De anglicaanse aartsbisschop Justin Welby heeft zijn ontslag per 8 september ‘met spijt’ geaccepteerd.

Goodall, die acht jaar bisschop van Ebbsfleet was, spreekt over ‘een van de meest beproevende periodes’ van zijn leven. Hij had binnen de Anglicaanse kerk de bijzondere taak zorg te dragen voor traditionele anglicanen. Hij was jarenlang naaste medewerker van Welby’s voorganger Rowan Williams.

Goodall is gehuwd en heeft twee kinderen. Na een overstap zal hij daarom geen rooms-katholiek bisschop kunnen worden, maar - met dispensatie van de paus - mogelijk wel priester. <

