Iraakse kardinaal: bezoek van Macron aan christenen contraproductief

Kardinaal Louis Sako heeft stevige kritiek geuit op het ‘overhaast en slecht voorbereide’ bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Irak. Met name het bezoek aan de christenen in het noorden van Irak is volgens de Chaldeeuws-katholieke kerkleider een vergissing die ‘verwoestende gevolgen’ voor christenen kan hebben.