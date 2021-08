‘In synodale kerk zie je de Geest werken’

Paus Franciscus lanceert op 9 en 10 oktober een wereldwijd voorbereidingsproces voor de bisschoppensynode over synodaliteit die een jaar later in Rome gehouden zal worden. Alle bisdommen moeten vervolgens met deze vraag aan de slag gaan: hoe kan de kerk meer plaats geven aan de inbreng en inspraak van gelovigen?

Louvain-la-Neuve

Synodes kunnen in de Rooms-Katholieke Kerk op diocesaan en universeel niveau plaatsvinden. Het zijn raadgevende instanties. Van de meer dan drieduizend bisdommen wereldwijd heeft meer dan een derde inmiddels een of meerdere diocesane synodes achter de rug. In Nederland echter nog geen enkel bisdom.

Arnaud Join-Lambert (53) doceert praktische theologie aan de katholieke theologische faculteit van het Belgische Louvain-la-Neuve en doet sinds meer dan 20 jaar onderzoek naar katholieke kijk op synodaliteit. Zijn wetenschappelijke publicaties over synodes en synodaliteit zijn nauwelijks meer te tellen. Hij is lid van een van de Vaticaanse werkgroepen die de synode van 2022 voorbereidt. ‘De synode over synodaliteit is een kerkel..

