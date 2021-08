Israëlisch grootrabinnaat vraagt paus Franciscus om uitleg over catechese

Het Israëlisch grootrabinnaat heeft het Vaticaan een brief gestuurd met een verzoek om opheldering over een preek die paus Franciscus op 11 augustus hield. Daarin zei hij dat de Torah geen leven geeft, maar slechts het geloof in Jezus.

Jeruzalem - Rome

Rabbi Rasson Arousi, het hoofd van de commissie voor de dialoog met de Heilige Stoel, schrijft in een aan kardinaal Koch geadresseerde de brief dat de opmerkingen van paus Franciscus suggereerden dat de joodse wet achterhaald zou zijn. Kardinaal Koch is in het Vaticaan verantwoordelijk voor de dialoog met het jodendom.

De paus becommentarieerde op 11 augustus uitspraken van de apostel Paulus over de joodse wet in diens in de christelijke bijbel opgenomen brief aan de Galaten. Deze ‘geeft echter geen leven, het biedt niet de vervulling van een belofte’, becommentarieerde de paus. En hij vervolgde: ‘Zij die het leven zoeken, moeten uitzien naar de belofte en de vervulling daarvan in Christus’.

Volgens Arousi zei Fra..

